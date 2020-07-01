Губернатор Пензенской области вручил ключи от квартир медикам

Отдельное жилье, как благодарность за работу в Пензенской области. Десяти пензенским медикам вручили ключи от служебных квартир. Средства на их приобретение выделили из регионального бюджета. Ключи врачам в торжественной обстановке вручил губернатор, Иван Белозерцев.

Момент, который Мария Филатова никак не могла предвидеть, когда в 2014 году устраивалась в областную клиническую больницу имени Бурденко. Из рук губернатора врач-ревматолог получила ключ от собственной квартиры. Теперь вместе с мужем и трехлетним сыном не придется ютиться в съемной однушке. В новом доме места хватит всем.

«Я видела квартиру, она вообще великолепная. В ней три комнаты, и она находится на улице Антонова», - сказала врач-ревматолог областной клинической больницы имени Бурденко Мария Филатова.

Вместе с Марией Филатовой ключи от квартир получили еще девять пензенских врачей. О том, что медики нуждаются в такого рода поддержке, губернатор говорил весной 2020 года. Регион должен быть обеспечен специалистами-медиками на 100 процентов. Это особенно наглядно продемонстрировала ситуация с пандемией коронавируса. Собственные квартиры помогут людям закрепиться. По мнению Ивана Белозерцева, важно, чтобы сохранялся кадровый потенциал и в других отраслях. Поэтому на служебное жилье могут рассчитывать не только доктора.

«Часть квартир пойдет в систему образования, культуры и спорта. Чтобы молодые специалисты оставались на пензенской земле, чтобы приезжали из других регионов и оставались у нас. Вот это сегодня важно», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Что же касается сферы здравоохранения, то до конца 2020 года в общей сложности служебным жильем обзаведутся 100 пензенских врачей. Квартиры им предоставят в домах на улице Антонова и в селе Рамзай Мокшанского района. Для сравнения, в 2019-м квартиры получили 30 медицинских работников, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.