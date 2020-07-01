Первый прямой поезд из Пензы отправился в Крым

Пензенцы открывают сезон отпусков в Крыму. Накануне туда отправился первый прямой поезд из нашего города. До этого момента добраться до южного полуострова по железной дороге из Пензы можно было только с пересадками, что отнимало много времени и сил. Теперь все куда быстрее и комфортнее.

Говорят: легко не ложиться спать или вставать рано утром только в случае, если уезжаешь в отпуск. С этим выражением невозможно не согласиться. Сейчас путешественники, когда выбирают место для отдыха, руководствуются не только своими предпочтениями, но и картой выхода из режима самоизоляции регионов страны.

В прошлом курортном сезоне те, кто путешествует по железной дороге, ехали в Краснодар или Анапу, чтобы там пересесть на автобус, который доставлял их по Крымскому мосту в Керчь, Феодосию, Симферополь, Ялту. Такая переправа занимала от четырех до десяти, а то и двенадцати часов. Теперь все проще. Прямые поезда ходят сразу из нескольких крупных городов страны. Одним из самых больших по охвату регионов стал «Екатеринбург - Симферополь», именно он этим утром и принял первых пензенцев.

О безопасности пассажирам беспокоиться не стоит: проводники проводят влажную обработку поверхностей, санитарных комнат раз в час, а также проветривают вагоны при необходимости. Весь путь от Екатеринбурга до Симферополя занимает около 67 часов. Пензенцы проведут в поезде меньше полутора суток. Насладиться морским бризом и теплыми солнечными лучами наши земляки смогут уже на следующий день. Поезд прибудет на железнодорожную станцию Симферополя в 16:00 по московскому времени, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.