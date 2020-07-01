В Пензенской области изъяли более 13 тысяч пачек контрафактных сигарет

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«На изъятых табачных изделиях отсутствуют акцизные марки Российской Федерации. В ходе проведенного расследования было установлено, что сумма изъятых табачных изделий составляет более двух миллионов рублей. Они доставлены на территорию города Кузнецка», - рассказал начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кузнецку Евгений Ночкин.
По факту хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.