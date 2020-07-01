В Пензенской области изъяли более 13 тысяч пачек контрафактных сигарет

Крупную партию контрафактных сигарет изъяли сотрудники полиции города Кузнецка. Все началось с того, что местные автоинспекторы остановили для проверки документов машину и попросили водителя открыть кузов, где и обнаружили нелегальный груз - 13 с половиной тысяч пачек табачных изделий в коробках. К водителю, мужчине 1985 года рождения, сразу возникло много вопросов.

«На изъятых табачных изделиях отсутствуют акцизные марки Российской Федерации. В ходе проведенного расследования было установлено, что сумма изъятых табачных изделий составляет более двух миллионов рублей. Они доставлены на территорию города Кузнецка», - рассказал начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Кузнецку Евгений Ночкин.



По факту хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления Уголовного кодекса. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.