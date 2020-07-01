В Пензенской области приступили к сдаче ЕГЭ по Русскому языку

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В целом, процедура не претерпела никаких изменений, кроме введения дополнительных мер, связанных с обеспечением санитарной безопасности.
«Мы обеспечили пункт сдачи экзамена средствами индивидуальной защиты. С утра продезинфицировали все помещения. В каждой аудитории установили рециркуляторы, чтобы обеззаразить воздух. Все, что мы могли - сделали», - рассказала руководитель пункта проведения экзамена №107 Екатерина Февралева.
Во второй день экзамен по Русскому языку напишут более двух тысяч человек. На выполнение заданий выпускникам отведено три с половиной часа. Результаты будут известны 20 июля. А те, кто придет сдавать ЕГЭ 7 июля, узнают свои баллы только 23 июля, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.