В Пензенской области приступили к сдаче ЕГЭ по Русскому языку

Выпускники школ Пензенской области приступили к сдаче ЕГЭ по Русскому языку. В этом году его впервые будут проводить два дня. Это сделано для того, чтобы не допустить большого скопления людей в пунктах сдачи единого госэкзамена. В понедельник за парты в аудиториях сели около трех тысяч человек.

В целом, процедура не претерпела никаких изменений, кроме введения дополнительных мер, связанных с обеспечением санитарной безопасности.

«Мы обеспечили пункт сдачи экзамена средствами индивидуальной защиты. С утра продезинфицировали все помещения. В каждой аудитории установили рециркуляторы, чтобы обеззаразить воздух. Все, что мы могли - сделали», - рассказала руководитель пункта проведения экзамена №107 Екатерина Февралева.

Во второй день экзамен по Русскому языку напишут более двух тысяч человек. На выполнение заданий выпускникам отведено три с половиной часа. Результаты будут известны 20 июля. А те, кто придет сдавать ЕГЭ 7 июля, узнают свои баллы только 23 июля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.