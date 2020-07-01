Пензенские следователи ищут инвалида из Приморского края

В ходе следствия установлено, что 25-летний парень страдает психическим расстройством и является инвалидом второй группы. В региональном управлении СУ СКР отмечают, что он вел замкнутый образ жизни, редко выходил из дома и не работал.

25 января он ушел из дома по адресу: Приморский край, Находкинский городской округ, микрорайон «поселок Ливадия», ул. Заречная, 7 и пропал.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, густые темные брови.

На момент исчезновения был одет: в вязаную шапку черного цвета, коричневую куртку с капюшоном длиной до середины бедра, синие джинсы и черные ботинки на шнурках.

Пензенцев, у которых есть информация по поводу местонахождения парня, просят обратиться по телефонам 8 423 292 97 90 или 02.