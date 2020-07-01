Пензенским школьникам помогут выбрать профессию

Пензенские школьники поучаствуют в новом сезоне всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» (12+), который реализуется в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом.

В пресс-центре регионального правительства отметили, что проект поможет школьникам на практике определиться с будущей профессией. Участие в нем принимают ученики 6-11 классов.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. Кроме того, школьники под руководством наставника будут выполнять реальные задания, например, смогут выточить деталь на станке, распечатать макет на 3D-принтере, написать программный код, приготовить десерт. Такие практические мероприятия пройдут в регионах очно, с учетом эпидемиологической ситуации, на базе колледжей, техникумов, детских технопарков, вузов, предприятий, а также в онлайн-формате. Родители будут получать уведомления о том, на какие мероприятия записался их ребенок.

Вход на онлайн-платформу «Билет в будущее» станет доступным для всех 7 июля. Без регистрации можно будет пройти интерактивные тесты на знание профессий и профориентацию, получить информацию о востребованных навыках, принять участие в онлайн-курсах. Всего доступно более 60 тестов.

Тем, кто захочет поучаствовать в полном цикле проекта, необходимо авторизоваться. Отмечается, что чем больше тестов пройдет участник, тем точнее система определит его интересы и даст подходящие рекомендации. Регистрировать детей для участия в проекте должны родители или законные представители: в личном кабинете им станут доступны результаты тестов ребенка.

Проект «Билет в будущее» проходит с июля по ноябрь, в этом году в нем участвуют 78 регионов России. В 2019-м на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.