В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии в Засурье

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В микрорайоне Засурье в Пензе в страшном ДТП погиб мотоциклист. В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности случившегося.
В ведомстве пояснили, что трагедия произошла 3 июля около 17:50 напротив дома по ул. Кордон Студеный,1. Столкнулись Honda под управлением 19-летнего парня и мотоцикл «BenelliStels», за рулем которого ехал 34-летний мужчина. Водитель двухколесного транспорта погиб на месте.
По факту аварии проводят проверку.
В ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения, не выходить на обгон, если нет уверенности в безопасности маневра, не садиться за руль в нетрезвом виде.