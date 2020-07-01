В ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии в Засурье

В микрорайоне Засурье в Пензе в страшном ДТП погиб мотоциклист. В региональном управлении ГИБДД рассказали подробности случившегося.

В ведомстве пояснили, что трагедия произошла 3 июля около 17:50 напротив дома по ул. Кордон Студеный,1. Столкнулись Honda под управлением 19-летнего парня и мотоцикл «BenelliStels», за рулем которого ехал 34-летний мужчина. Водитель двухколесного транспорта погиб на месте.

По факту аварии проводят проверку.

В ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения, не выходить на обгон, если нет уверенности в безопасности маневра, не садиться за руль в нетрезвом виде.