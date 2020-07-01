В первый летний месяц в Пензе родилось 14 двоен и одна тройня

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В областной больнице им. Н.Н. Бурденко сообщили число родившихся в перинатальном центре за июнь детей.
«Родились 290 новых жителей Пензенской области, среди них 158 мальчиков и 132 девочки. Из общего числа родившихся у нас в июне - 14 двоен и одна тройня мальчиков!» - сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.
Из них первенцев родилось 119, вторых детей – 109, третьих – 44, четвертых – 12, пятых – 5 и один восьмой ребенок.
«Мы желаем всем деткам расти здоровыми на радость семье, а мамам малышей приходить к нам еще не раз!» - отметили в больнице.
Напомним, в стране ведется масштабная работа по поддержке материнства и детства. Недавно президент России Владимир Путин объявил о новой единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.