Жители Бессоновки встретили на своем участке ползучего гостя

Фото поделился подписчик группы в соцсети «ВКонтакте». Автор поста определил пресмыкающееся как гадюку.

«У дома гадюка ползает! В первый раз видят родители в такой близи», - рассказал пользователь.

Однако в комментариях предположили, что это может быть и вполне безобидный вид змеи.

«Может быть, это водяной уж? Они очень похожи с гадюкой», - предположил один из подписчиков.

Напомним, 25 июня пензенцы также делились в сети фотографиями змеи на своем участке. При встрече с таким гостем не стоит кричать и паниковать, а следует позволить животному спокойно уползти и спрятаться.