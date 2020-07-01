Жители Бессоновки встретили на своем участке ползучего гостя

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В Пензенской области в объектив камеры жителя Бессоновки попала змея.
Фото поделился подписчик группы в соцсети «ВКонтакте». Автор поста определил пресмыкающееся как гадюку.
«У дома гадюка ползает! В первый раз видят родители в такой близи», - рассказал пользователь.
Однако в комментариях предположили, что это может быть и вполне безобидный вид змеи.
«Может быть, это водяной уж? Они очень похожи с гадюкой», - предположил один из подписчиков.
Напомним, 25 июня пензенцы также делились в сети фотографиями змеи на своем участке. При встрече с таким гостем не стоит кричать и паниковать, а следует позволить животному спокойно уползти и спрятаться.