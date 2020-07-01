«Кис-кис». Пензенца удивила рыжая плутовка под окнами дома

Житель микрорайона Арбеково города Пензы выложил в Сеть видео, на которое попал пушистый обитатель животного мира.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонакте» 6 июля около 21:15.

«На ул. Ладожской лиса завелась», - написал автор.

Судя по кадрам, рыжая плутовка забрела на дворовую территорию. Увидев в окне пензенца, животное поспешило ретироваться. Удивленный мужчина решил позвать лису обратно, крикнув ей вслед «кис-кис-кис».

«Кис-кис-кис, хоть не цып-цып-цып», «Хитрая плутовка», «Ахах, лиса - семейство псовые, кис-кис», - написали подписчики.

Пензенцам напоминают, при встрече с лисой не нужно поворачиваться к ней спиной и убегать. Следует остановиться, повернуться к ней лицом и медленно отступать, давая ей дорогу. Также не надо поднимать руки и делать резких движений.