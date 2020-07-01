В ДТП на проспекте Победы пострадали двое детей

В Пензе на проспекте Победы столкнулись отечественная «Нива» и Peugeot. Очевидец происшествия поделился фото в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимку, у обоих авто сильно повреждены передние части кузова: от удара вишневую «Ниву» вынесло на обочину, части бампера одной из машин валяются на проезжей части. К месту ДТП прибыла машина скорой помощи.

Как позднее сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 5 июля в 10:55 напротив дома № 69 по пр. Победы автомобиль «ВАЗ-212140» под управлением 64-летнего мужчины столкнулся с Peugeot 408, за рулем которого ехал 39-летний водитель. В результате ДТП пострадали пять человек.

«Женщина 1982 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение», - уточнили в пресс-службе.

Оба водителя, а также двое несовершеннолетних пассажиров Peugeot после оказания им медицинской помощи были отпущены. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными при совершении маневров на дороге.