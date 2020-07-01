Благотворители передали пензенским медикам маски и перчатки

Помощь была предоставлена членами областного отделения общественной организации «Деловая Россия».

«Вы находитесь на первой линии борцов с инфекцией и должны быть максимально защищены. Мы оказываем помощь искренне, и, если вы в этом нуждаетесь, мы готовы продолжать оказывать помощь, сколько потребуется. Примите слова благодарности за ваш труд, за то, что вы делаете для области, страны и для всех нас», - обратился к врачам председатель организации Михаил Лисин.

Подобное пожертвование в пензенские больницы - не первое. На этот раз медики получили 2 тысячи масок и 6,5 тысяч перчаток.