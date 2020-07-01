Благотворители передали пензенским медикам маски и перчатки

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Как сообщил пресс-центр областного правительства, Пензенская областная больница им. Н.Н. Бурденко получила партию средств индивидуальной защиты для медиков.
Помощь была предоставлена членами областного отделения общественной организации «Деловая Россия».
«Вы находитесь на первой линии борцов с инфекцией и должны быть максимально защищены. Мы оказываем помощь искренне, и, если вы в этом нуждаетесь, мы готовы продолжать оказывать помощь, сколько потребуется. Примите слова благодарности за ваш труд, за то, что вы делаете для области, страны и для всех нас», - обратился к врачам председатель организации Михаил Лисин.
Подобное пожертвование в пензенские больницы - не первое. На этот раз медики получили 2 тысячи масок и 6,5 тысяч перчаток.