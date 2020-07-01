Обнародованы оперативные данные о заболевших Covid-19 пензенцах на 7 июля

В настоящее время в регионе зарегистрировано 5 486 случаев заражения, из них новых - 68. При этом уже 4 957 пациентов вылечилось, 52 скончались.

В целом по России число зараженных увеличилось на 6 368 человек и составило 694 230. При этом выздоровели 463 880 пациентов, умерли 10 494 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.