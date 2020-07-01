Covid-19. Пензенским соцработникам выделили более 63 млн рублей

Правительство РФ выделит дополнительные средства на стимулирующие выплаты соцработникам Пензенской области за работу в условиях распространения коронавируса.

Как сообщает представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Николай Евдокимов, региону выделили 63,15 млн рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам за дополнительную нагрузку и работу в условиях коронавируса. В мае для этих целей направляли 28,52 млн рублей, а теперь сумму увеличили.

По словам Николая Евдокимова, врачам социальных учреждений за работу в течение рабочей смены (14 дней) предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей, а в случае, если в организации обнаружат Covid-19 - 60 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и других полагается 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

Специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также выделили по 25 тыс. рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреждении выявят коронавирус.

Младший медицинский персонал должен получить по 15 тыс. и по 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.