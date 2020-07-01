На поддержку пензенских аграриев выделят более 139 млн рублей

В региональном минсельхозе завершилось заседание комиссии по отбору участников проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы».

В итоге поддержку от государства получат 36 фермерских проектов.

В пресс-службе министерства отметили, что 22 участника получат поддержку как начинающие фермеры, на что было выделено 76,1 млн рублей. Отобранные проекты направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, овощеводства закрытого грунта, картофелеводства, выращивание малины и на развитие садоводства.

Также в мероприятиях примут участие четыре семейные фермы. На их поддержу предусмотрено 32, 6 млн рублей. Аграрии планируют заниматься мясным и молочным животноводством, разведением и выращиванием лошадей.

Кроме того, 10 заявителей станут участниками регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», на реализацию которого направят 29,5 млн рублей. Проекты победители в этой номинации предусматривают скотоводство, овощеводство, пчеловодство, разведение ракообразных животных.