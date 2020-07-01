В Пензенской области пересчитают животных и птиц

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В Пензенской области сотрудники минлесхоза проведут учет животных и птиц в лесах и на водоемах региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Пензенскую живность планируют пересчитывать в период с 10 по 20 июля. Сотрудники ведомства будут проводить учет сурка по поселениям, водоплавающей дичи, тетерева и глухаря по выводкам.
Сотрудники минлесхоза подчеркнули, что это мероприятие направлено на рациональное использование, сохранение и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания. Кроме того, таким образом оценят состояние объектов животного мира и проверят охотничьи ресурсы области.