В Пензенской области пересчитают животных и птиц

В Пензенской области сотрудники минлесхоза проведут учет животных и птиц в лесах и на водоемах региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Пензенскую живность планируют пересчитывать в период с 10 по 20 июля. Сотрудники ведомства будут проводить учет сурка по поселениям, водоплавающей дичи, тетерева и глухаря по выводкам.

Сотрудники минлесхоза подчеркнули, что это мероприятие направлено на рациональное использование, сохранение и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания. Кроме того, таким образом оценят состояние объектов животного мира и проверят охотничьи ресурсы области.