В Бессоновском районе скончался молодой пассажир мотоцикла

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В Бессоновском районе Пензенской области случилась авария со смертельным исходом.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия произошла 5 июля около 7:20 на 403 км автодороги «Нижний Новгород- Арзамас – Саранск – Исса – Пенза - Саратов». 26-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением, из-за чего транспорт упал. 22-летний пассажир скончался от травм в медучреждении.
По факту трагедии проводят проверку.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию на дороге, а также просит быть внимательными и осторожными за рулем.