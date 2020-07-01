В Бессоновском районе скончался молодой пассажир мотоцикла

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия произошла 5 июля около 7:20 на 403 км автодороги «Нижний Новгород- Арзамас – Саранск – Исса – Пенза - Саратов». 26-летний водитель мотоцикла Kawasaki не справился с управлением, из-за чего транспорт упал. 22-летний пассажир скончался от травм в медучреждении.

По факту трагедии проводят проверку.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию на дороге, а также просит быть внимательными и осторожными за рулем.