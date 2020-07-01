Известны оперативные данные о новых случаях Covid-19 в Пензенской области

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о географии распространения Covid-19 в регионе на 7 июля.

Согласно последним данным, из 68 новых случаев на Пензу приходится 41 заболевший, на Заречный - 17. Также в Пензенском районе положительный тест на коронавирус получили семь человек, в Шемышейском, Иссинском и Бессоновском районах – по одному. За все время эпидемии Covid-19 В Пензенской области заболели 5486 человек.

Напомним, в режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 июля. Чтобы снизить риски заражения, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.