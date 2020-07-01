«Внедорожник «Приорой» гол забил?» Пензенцы обсуждают ДТП на Окружной

В пензенском сообществе соцсети «ВКонтакте» 7 июля появилась информация о ДТП, которое случилось на ул. Окружной.

«ДТП на перекрестке вдоль Окружной. Скорее всего, левая машина врезалась правой в бок своим капотом. Из-за этого вторую унесло проезжей части», - отметил он прикрепил фото.

Еще один пользователь поделился с подписчиками видеороликом, на который попал инцидент.

Судя по кадрам, столкнулись внедорожник и Lada Priora. Из-за аварии легковушку вынесло с проезжей части на обочину. Насколько сильно пострадали машины на фото не видно.

«Я так и не понял…Внедорожник «Приорой» гол забил?» - иронично отметил Александр.

«Первая авария на этом месте», - дополнила Катерина.

Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, отвлекаться при движении на гаджеты.