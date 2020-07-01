Губернатор поставил задачу завершить работы на Фонтанной площади к 25 августа

«У нас есть свои специалисты, которых нужно пригласить, так будет быстрее. Я Гришаеву [глава областного министроя Александр Гришаев] поручение сегодня дам, людей можно найти, и все будет готово. Вы отстаете на три недели - это плохо. Вопрос в организации труда - только и всего. Здесь надо помочь с людьми. Материал есть, плитка есть, сложностей никаких», - отметил Иван Белозерцев.

Начальник участка Александр Гусаров пообещал завершить работы по фонтану до 1 августа.

Особое внимание глава региона просил уделить газону.

«Я в прошлый раз просил переговорить с ректором сельхоз университета, семена должны быть хорошие. Она не взойдет [к открытию объекта], если будете делать все в последнюю неделю. Заводите землю, разравнивание и приступайте к работе», - добавил губернатор.

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе показал, где планируется разместить качели.

«Подумайте ещё над арт-объектами, чтобы дети радовались», - прокомментировал Иван Белозерцев.

Он поставил задачу завершить все работы на объекте к 25 августа.

Стоит отметить, что за последнее время в Пензе преобразилось несколько городских объектов, в частности, площадь Ленина, центральная часть набережной Суры, Олимпийская аллея. Эти места стали очень популярны у горожан для семейного и активного отдыха, благодаря комфортным дорожкам для прогулок и занятия спортом, удобным лавочкам. Все эти проекты губернатор курировал лично, не раз посещая их и проверяя ход работ.