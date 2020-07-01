Подписчики порадовались новому любовному снимку Джигана с Самойловой

Известный репер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко) 7 июля выложил в Сеть фото со своей женой, моделью Оксаной Самойловой.

«Mood [настроение]», - написал исполнитель в своем Instagram-аккаунте под фото с новой фотосессии.

На снимке Джиган с супругой позируют с белой одежде на фоне сказочного леса с оленями. Звездная пара нежно обнимается.

«Какое волшебное фото. Я очень рада за вас», «Ура, вместе», «Они не стали разводиться», - написали подписчики.

Напомним, в семье знаменитостей весной разгорелся скандал. Позднее Джиган сбрил бороду и брови, а также признался, что находится «в психушке». Он намекнул подписчикам, что у него диагностировали биполярное расстройство. В прямом эфире с Тимати исполнитель признался, что его спасла жена. Однако Оксана Самойлова, которая заявила в Сети о неверности мужа, подала заявление на развод. Судя по всему, Джигану удалось вымолить прощение, и супруги помирились. Пара воспитывает четырех детей.