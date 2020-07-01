Белозерцев поручил подготовить проект благоустройства парка на Западной поляне

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 7 июля в ходе осмотра реконструкции Фонтанной площади затронул вопрос благоустройства парковой зоны на Западной поляне, в районе Дома офицеров.

«Я выделю средства на развитие парковой зоны на Западной поляне. Но вам нужно подготовить проект. Что мешает объединить дизайнеров, архитекторов молодых и все решить?» - спросил глава региона у представителей городской власти и архитектурного сообщества.

По словам губернатора, подготовленные проекты можно разместить в людном месте, чтобы пензенцы оценили их и внесли свои предложения. Кроме того, к расчистку зеленой зоны от валежника и мусора можно организовать и своими силами.

«Переодеваем белые рубашки - и пошли. Давайте начнем проводить субботники, молодежь можно подключать. Вычистим все. Выйдем сами, я сам бензопилу возьму, и все сделаем», - сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор в ходе разговора о благоустройстве Западной поляны поднял деликатную тему – отсутствие общественных туалетов.

«Парк Белинского - туалеты где там? Должны быть современные, которые работали бы и зимой, и летом, и чтобы там чисто было. Городскую власть не расшатаешь. Надо делать», - подчеркнул он, поручив мэрии заняться этим вопросом.

Напомним, по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, ранее привели в порядок Олимпийскую аллею, расчистив там лес, обновив покрытие дорожек. Напротив появился Учительский сквер, где каждый год обновляются портреты лучших педагогов.