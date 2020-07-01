Гроза и сильный ветер обрушатся на Пензенскую область 8 июля

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в День семьи жителей региона ждет переменная облачность, также местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер будет направляться с юго-востока со скоростью 6-11 метров в секунду, а при грозе его порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Несмотря на буйство стихии, температура воздуха по-прежнему останется на отметке до +36 градусов.

Спасатели напоминают, что при сильной жаре следует пить много жидкости, исключить алкоголь и проветривать помещения.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.