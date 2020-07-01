Биометрия против пандемии. Как изменился рынок технологий из-за Covid-19

Как пандемия коронавируса отразилась на развитии биометрических технологий и какие решения пришлось принять в существующих условиях для сохранения информационной безопасности граждан? Этим вопросам была посвящена онлайн-конференция #btechday «Биометрия против пандемии», организатором которой стал «Ростелеком».

Спикерами онлайн-марафона (18+) стали мировые эксперты и ведущие разработчики в области биометрии из европейских стран, а также из России и Китая. Конференция была условно поделена на две сессии – пленарную и технологическую, каждый зритель в течение дня мог выбрать наиболее интересное для него выступление.

Пленарная часть началась с презентации директора департамента цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Ивана Берова. Он отметил, что пандемия сильно повлияла на нашу повседневную жизнь и дала мощный толчок развитию дистанционных каналов связи и сервисов. Разработчики биометрических технологий - одного из наиболее удобных и привычных для нас способов идентификации – столкнулись с новыми вызовами в самых разнообразных сферах: в ретейле, промышленности, государственном секторе, здравоохранении, образовании и ряде других. Представитель «Ростелекома» остановился подробно на каждом биометрическом новшестве.

«Медперсонал – это те специалисты, которые спасали людей ежедневно на протяжении последних нескольких месяцев в период пандемии. И, безусловно, нам необходимо было научиться распознавать лица в масках, респираторах и очках, чтобы допускать в спецпомещения только медиков», - рассказал Иван Беров.

Интересные проекты, по словам директора департамента цифровой идентичности «Ростелекома», появились и для обеспечения бесконтактного пропуска людей на объекты.

«Разработаны перспективные технологии, которые в ближайшее время, возможно, появятся и в вашем офисе. Биометрия лица, рисунка вен ладони в скором времени станут нашими повседневными спутниками», - уверен спикер онлайн-конференции.

В новых условиях биометрические технологии находятся в тесном взаимодействии с другими: например, на входе в здание также ведется контроль за температурой тела, а видеоаналитика позволяет следить за соблюдением дистанции между гражданами.

«Измерение температуры стало привычным, и уже сегодня на различных объектах: в государственных, социальных организациях, в метрополитене и иных транспортных узлах, – можно встретить подобного рода технологические новшества. Все это, безусловно, направлено на то, чтобы обеспечить нашу с вами безопасность и в будущем предотвратить распространение нового витка коронавирусной инфекции», - подчеркнул Иван Беров.

Уже в ближайшее время, отметил спикер конференции, для нас станут привычными бесконтактные банкоматы и возможность получать деньги, покупать товары. В этой связи он обратил внимание на проект, запущенный Банком России и Минкомсвязи РФ.

«Это возможность дистанционно открыть счет в банке, получить деньги, положить их на депозит или оформить кредит. С использованием государственных услуг и единой биометрической системы такая возможность появилась у наших граждан – можно не выходя из дома воспользоваться продуктами банка. Человек в домашних условиях произносит несколько цифр, глядя в камеру, после чего происходит идентификация, и он становится клиентом банка», - пояснил Иван Беров.

Новые удаленные сервисы разрабатываются и в сфере образования. В частности, такие компании, как «Ростелеком» и «Экзамус», а также несколько вузов постепенно запускают систему дистанционного образования при сдаче вступительных и сессионных экзаменов. Ее уже внедрили в Уральском федеральном университете. Для того, чтобы приступить к дистанционной сдаче той или иной дисциплины, необходимо запустить на своем гаджете видеокамеру, пройти проверку биометрических данных, двухфакторную аутентификацию, ввести логин и пароль.

«Все это становится доступно уже сегодня, и я надеюсь, что в ближайшее время такие новые технологии плотно войдут в нашу жизнь», - сказал представитель «Ростелекома».

Зрители онлайн-конференции также смогли узнать о том, как биометрические технологии применяют в аналитическом центре при правительстве РФ, и о работе единой биометрической системы на финансовом рынке. Спикеры конференции ответили на вопрос модератора дискуссии Данилы Николаева о том, что делать обычному пользователю данной услуги, если технология неожиданно дала сбой, и система его не распознала.

Иван Беров порекомендовал доверять свои биометрические данные только проверенным, надежным разработчикам.

«В таких технологиях всегда предусмотрена многоуровневая проверка биометрических данных. Анализируется не один фактор в отрыве от другого идентификатора. Мы как разработчики аналогичной системы храним всю историю запросов, всегда можно обратиться на портал «Госуслуги» и разобраться в ситуации. Но отмечу, что та точность, которая сегодня достигается компаниями, - настолько высокая, что, пожалуй, человеческий глаз идентифицирует хуже», - высказался глава департамента цифровой идентичности «Ростелекома».

Директор «Русского биометрического общества» Данила Николаев, завершая пленарную часть онлайн-конференции, также посоветовал пользователям перед тем, как сдавать свои биометрические данные, определиться с компанией, которой они могут доверить хранение столь ценной информации.