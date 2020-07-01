Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал

В зареченском автобусе женщина вступила в перепалку с кондуктором, которая решила высадить мужчину без маски. Корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Александр Зосимов стал свидетелем конфликта.

Поцапались из-за мужчины

Пенза, остановка «Центральный рынок». В зареченский автобус № 101 вошел плотный мужчина без маски и сел рядом со мной на пассажирское кресло. Как только машина двинулась, к нему подошла кондуктор и потребовала надеть защитную повязку. Завязался конфликт.

— А у меня нет маски, я так поеду, — ответил пассажир.

— Тогда выходите на следующей остановке, я не хочу, чтобы меня из-за вас оштрафовали, все, — отрезала кондуктор.

— Я буду сидеть на месте, вы не имеете право меня выгонять, —парировал мужчина.

Скандал принял новые обороты. В него ввязалась женщина, сидящая неподалеку на противоположной стороне автобуса. Пассажирка встала на защиту мужчины, решив, что намерение кондуктора высадить человека — произвол.

— Это рекомендованная мера [о масочном режиме]. Нет такого закона. Ре-ко-мен-до-ван-ная, — сказала кондуктору женщина в «кошачьей» маске.

Контролер уверяла, что имеет право высадить мужчину без защитной повязки и предоставила женщине копию документа с тезисами из постановления губернатора Пензенской области «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». К сведению, в нем говорилось об обязанности жителей области соблюдать масочный режим не только на улице, но и в общественном транспорте тоже.

— Это «филькина грамота», ее даже в суд нельзя... Мужчина, не выходите, — обратилась женщина скачала к кондуктору, а затем - к зачинщику конфликта.

После того, как транспорт остановили, чтобы мужчина вышел из автобуса, женщина продолжила негодовать. Она начала жаловаться на действующие меры предосторожности из-за коронавируса в целом.

Женщина, успокойтесь!

Так вот. Когда автобус остановился и двери раскрылись, пассажир вытащил из рюкзака защитную повязку и натянул ее на лицо. На улыбку...

— Женщина, успокойтесь, я натянул маску, поехали, — радостно обратился мужчина к остолбеневшей от произошедшего кондуктору.

— Морда-то.... Рот прикройте, — без церемоний дала та рекомендацию мужчине.

Автобус тронулся. И к чему нужна была вся эта провокация?

Вы все не правы!

Масочный режим — не рекомендация, а обязанность. На это есть официальное постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области». Пункт 3.12.1 обязывает граждан: «носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений».

Но! Согласно данному тезису, никто не имеет право высаживать пассажира из автобуса. Кондуктор может заранее, за-ра-не-е (указательный палец вверх) не пустить человека в автобус без маски, но не выгонять его после того, когда транспорт уже тронулся. Даже в документе, который предъявила кондуктор, написано: «не допускать в автобус пассажиров без лицевой маски, а в случае проявления агрессии со стороны пассажира, вызывать полицию. Движение автобуса возобновлять после того, как пассажир, либо покинет транспортное средство, либо наденет лицевую маску».

А что насчет штрафов?

— Да никто не имеет право ее [кондуктора] оштрафовать [за пассажира без маски] — высказалась во время конфликта женщина в «кошачьей» маске в автобусе. — А вот за то, что чуть не выгнали человека из автобуса — могут.

Спорное утверждение, хотя бы отчасти. За нарушение масочного режима у нас выписываются штрафы: от тысячи до 30 тысяч рублей - для граждан, от 10 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей - для ИП и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей - для юрлиц за нарушение режима самоизоляции. И это закон: статья 20.6.1 КоАП РФ.