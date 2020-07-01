В Пензе появятся «умные остановки» и «умные детсады»

7 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и управляющий региональным отделением ПАО «Сбербанк» Марина Дементьева подписали соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере.

Как сообщает пресс-центр облправительства, в рамках дорожной карты планируется реализовать совместные проекты по направлениям «Умный город» и «Здравоохранение». Первый предусматривает создание сети «умных остановок» в Пензе, подключенных к навигационно-информационной системе. Также в областном центре будут реализованы проекты серии «Умный детский сад». Второй проект, в сфере здравоохранения, предполагает внедрение комплексного телемедицинского решения, что обеспечит поддержку и психологическую помощь населению. Кроме того, в медучреждениях внедрят технологии «бережливого производства» и продукта Voice2Med (система голосового заполнения документов в медицине).

«Проекты, запланированные в этой дорожной карте, будут в дальнейшем расширяться», - подчеркнула Марина Дементьева.

Она поблагодарила правительство Пензенской области за совместную реализацию проектов в экономической и социально-культурной сфере.

«Спасибо вам за активную работу. Вы поддерживаете инвесторов, работающих на пензенской земле, в реализации многих проектов. Вы откликаетесь на просьбы, стремитесь вникать в каждую ситуацию, находите оптимальные решения», - обратился к ней губернатор.