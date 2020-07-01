На Севере в ДТП разбилась легковушка

В микрорайоне Север в Пензе 7 июля случилась авария. Об этом стало известно из Сети.

Как сообщил очевидец в группе соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел на перекрестке ул. Совхозная и Аустрина. Фотографию пензенец сделал около 14:00. Судя по кадрам, пострадала отечественная легковушка. У автомобиля сильно разбита передняя часть. На перекрестке стоят еще одна машина и грузовик, но являются ли они участниками аварии – неизвестно.

Автор поста уточнил, что на место прибыли правоохранители. Официальных данных о ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима, бокового режима и дистанции.