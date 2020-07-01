Пензенцы показали чудесное преображение больного кота

Волонтеры рассказали, что в центр «Питомец» пушистик попал еще котенком. У него был лишай, который удалось вылечить. Парня назвали Клаус.

«Клаус вымахал в классного, крупного кота с очень выразительной мордашкой. Совместными силами мы одержали победу над лишаем. Ну а раз с врагами мы разобрались, пришло время заводить друзей - любимых и заботливых хозяев, которых мы уже ищем, ведь парень кастрирован и привит!» - написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи назвали преображение пушистика волшебным и отметили, что он стал «шикарным котом».

Узнать о том, как стать хозяином этого славного парня, можно здесь.