«Нельзя попить». В пензенской больнице рассказали о работе медиков в «красной зоне» в жару

В Instagram-аккаунте областной больницы им. Н.Н. Бурденко появился пост о рабочих буднях сотрудников медучреждения.

«На улице стоит очень жаркая погода, температура воздуха поднимается до 37 градусов. Врачи, медицинские сестры, санитарочки в инфекционном госпитале в защитных костюмах продолжают оказывать помощь тяжелым пациентам с заболеваниями, отягощенными инфекционной патологией», - рассказали в больнице.

Представители медучреждения также отметили, что медики борются за жизнь и здоровье каждого пациента, выполняя операции и все необходимые процедуры, несмотря ни на жару, ни на отсутствие возможности попить в течение четырех часов пребывания в «красной зоне».

«Тем временем, наша больница потихонечку возвращается к обычному режиму работы с плановыми пациентами - терапевтические отделения начали работу, пока не в полном объеме», - также отмечается в посте.

Напомним, в Пензенской области по состоянию на 7 июля выявлено 5486 случаев заражения Covid-19. Жителей региона просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чтобы предотвратить распространение инфекции.