В районе Окружной загорелся дом. Видео

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В районе Окружной в Пензе 7 июля вспыхнул пожар в жилом доме.
Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14:26. По адресу Березовский переулок, 20 загорелся частный дом. На месте работают спасатели.
Очевидец поделился в группе соцсети «ВКонтакте» кадрами случившегося. О наличии пострадавших информации нет.
В МЧС призывают пензенцев не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы и плиты. Кроме того, необходимо следить за исправностью проводки.