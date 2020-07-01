В районе Окружной загорелся дом. Видео

В районе Окружной в Пензе 7 июля вспыхнул пожар в жилом доме.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14:26. По адресу Березовский переулок, 20 загорелся частный дом. На месте работают спасатели.

Очевидец поделился в группе соцсети «ВКонтакте» кадрами случившегося. О наличии пострадавших информации нет.

В МЧС призывают пензенцев не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы и плиты. Кроме того, необходимо следить за исправностью проводки.