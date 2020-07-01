Губернатор поручил направить членам участковых комиссий дополнительные выплаты

В Пензе 7 июля состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева с членами избиркома, а также территориальных избирательных комиссий (ТИКов).

Глава региона поблагодарил участников встречи за работу на неделе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что члены участковых комиссий сделали все, чтобы люди могли сделать выбор во время пандемии.

«В это голосование люди проявляли настоящее геройство, несмотря на опасность заразиться», - отметил Иван Белозерцев.

Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) №12 Татьяна Шкаева рассказала, что жители активно голосовали во дворе и благодарили за такую возможность.

«Средствами защиты и члены комиссии, и участники голосования были обеспечены полностью. Молодые мамочки, которые обычно выпадают [из голосования], так как не оставишь ребенка, тоже смогли поучаствовать - подходили с грудничками», - сказала она.

Председатель областного ЗакСобра Валерий Лидин подчеркнул, что за время голосования не поступило ни одной значимой жалобы.

«Наш регион оказался в числе лучших не только в ПФО (3 место), мы даже Татарстан обошли, заняли 16 место в РФ. Это говорит о высоком уровне вашей ответственности. Желаю чтобы этот командный дух, объединивший нас, сохранился и был нацелен на поведение качественных выборов 13 сентября», - поделился

Иван Белозерцев сообщил, что на голосовании удалось сэкономить некоторые средства. Оставшиеся деньги он предложил направить членам участковых комиссий.

«Получается, по 4360 рублей на члена комиссии. Нужно поощрить всех, кто участвовал. Это, в основном, сотрудники школ, системы здравоохранения, бюджетники - в этой связи рекомендуется добавить по три дня к отпуску. Руководителей предприятий я прошу найти возможность дать людям отдохнуть. Не думаю, что кто-то понесет убытки, если даст людям восстановиться. Это ради их здоровья. Что касается поощрения, мы уже разрабатываем порядок выплат», - подытожил глава региона.