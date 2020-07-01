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07.07.2020г.
Губернатор поручил направить членам участковых комиссий дополнительные выплаты

Губернатор поручил направить членам участковых комиссий дополнительные выплаты

Вт, 07.07.20 15:18
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В Пензе 7 июля состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева с членами избиркома, а также территориальных избирательных комиссий (ТИКов).

Глава региона поблагодарил участников встречи за работу на неделе голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он подчеркнул, что члены участковых комиссий сделали все, чтобы люди могли сделать выбор во время пандемии.

«В это голосование люди проявляли настоящее геройство, несмотря на опасность заразиться», - отметил Иван Белозерцев.

Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) №12 Татьяна Шкаева рассказала, что жители активно голосовали во дворе и благодарили за такую возможность.

«Средствами защиты и члены комиссии, и участники голосования были обеспечены полностью. Молодые мамочки, которые обычно выпадают [из голосования], так как не оставишь ребенка, тоже смогли поучаствовать - подходили с грудничками», - сказала она.

Председатель областного ЗакСобра Валерий Лидин подчеркнул, что за время голосования не поступило ни одной значимой жалобы.

«Наш регион оказался в числе лучших не только в ПФО (3 место), мы даже Татарстан обошли, заняли 16 место в РФ. Это говорит о высоком уровне вашей ответственности. Желаю чтобы этот командный дух, объединивший нас, сохранился и был нацелен на поведение качественных выборов 13 сентября», - поделился

Иван Белозерцев сообщил, что на голосовании удалось сэкономить некоторые средства. Оставшиеся деньги он предложил направить членам участковых комиссий.

«Получается, по 4360 рублей на члена комиссии. Нужно поощрить всех, кто участвовал. Это, в основном, сотрудники школ, системы здравоохранения, бюджетники - в этой связи рекомендуется добавить по три дня к отпуску. Руководителей предприятий я прошу найти возможность дать людям отдохнуть. Не думаю, что кто-то понесет убытки, если даст людям восстановиться. Это ради их здоровья. Что касается поощрения, мы уже разрабатываем порядок выплат», - подытожил глава региона.

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07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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