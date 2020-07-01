Появились фото жуткого пожара на Березовском переулке

Пензенец поделился в Сети фото с места страшного пожара, который произошел на Березовском переулке 7 июля.

Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по ним, пламя охватило все внутри жилища и валит из окон.

Напомним, ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщали о случившемся. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14:26. По адресу Березовский переулок, 20 загорелся частный дом. На месте работают спасатели. О наличии пострадавших ничего не известно.

Пензенцев сотрудники МЧС просят следить за состоянием электропроводов, отключать бытовые приборы, не курить в постели, а также проверять состояние печного оборудования, если такое есть.