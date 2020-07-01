В Городищенском районе в перевернувшемся авто пострадал младенец

В пензенском управлении ГИБДД сообщили об аварии в Городищенском районе, в которой пострадал малыш.

По данным ведомства, 6 июля в 23:00 на 706 километре трассы М-5 «Урал» 25-летний водитель Lada Priora не справился с управлением - автомобиль перевернулся. 24-летнюю пассажирку машины отпустили после оказания медпомощи, а младенца, который находился в легковушке, госпитализировали.

По факту ДТП проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД напоминают пензенцам о том, что перевозить малышей можно в автолюльке, а также в специальных автокреслах, установив их против движения машины. Перевозить ребенка на руках не рекомендуется, так как это может быть опасно для его жизни.