Из-за жары в Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность в лесах

В Пензенской области с 8 по 10 июля прогнозируют желтый уровень погодной опасности.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, на территории региона ожидается высокая пожарная опасность в лесах (4 класс).

Спасатели просят пензенцев не разводить костры в лесу или на торфянике, не поджигать сухую траву на полях или полянах. Не нужно пользоваться в лесных массивах различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и другим, а также заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, потому что искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.

Если стали свидетелями пожара в лесу, следует звонить по телефонам: 8-800-100-94-00 и 8(8412)-628-450.