Для пензенцев организуют «прямую линию» с детским кардиологом-ревматологом

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Врач-ревматолог, заведующая ревматологическим отделением Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, главный внештатный специалист кардиолог-ревматолог регионального минздрава Ирина Бакулина ответит на вопросы жителей по телефону.
«Прямую линию» (18+) специалист проведет 9 июля с 16 до 17 часов. Обратиться к Ирине Вячеславовне можно по номеру 42-84-54.
Как уточнили в пресс-службе областного минздрава, врач ответит на вопросы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей.