Covid-19. Никишин рассказал о снижении заболеваемости в регионе

Министр здравоохранения Пензенской области рассказал, как в регионе обстоят дела с заболеваемостью коронавирусом.

Он подчеркнул, что обстановка «временно стабильная с тенденцией к уменьшению».

«С каждым днем количество заболевших - меньше, вылечившихся – больше. Это нам позволяет сокращать количество коек, которые мы развернули. Более 500 коек уже сократили, в среднем в неделю до 200 коек сокращаем. Федеральные власти определили план на 600 с лишним коек, которые должны остаться, мы к этому придем в ближайшие две-три недели», - рассказал Александр Никишин в интервью телеканала «Россия 24. Пенза».

Министр уточнил, что в области становится меньше тяжелых больных. В реанимационных отделениях остается примерно по 30 человек.

Напомним, по данным на 7 июля, в регионе зафиксировано 5 486 случаев заражения, из них новых - 68. При этом уже 4 957 пациентов вылечилось, 52 скончались.