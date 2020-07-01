Пензенец обнаружил в шаурме «острую» добавку

Об этом он рассказал подписчикам новостной странички в сети «Инстаграмм».

«Всем любителям шаурмы посвящается», - подписал фото мужчина.

На снимках видно, что в месте с начинкой повар завернул и довольно крупный саморез. Мужчина уточнил, что шаурму он приобрел в ларьке на территории сетевого строительного магазина, расположенного вдоль трассы М5.

В комментариях к посту подписчики с юмором высказались об «острой» добавке.

«Ну рядом магазин строительный. Поэтому и шаурма со стройматериалом», «купи 10 шаурм, собери ладу», «это когда кончился острый соус», - высказались пользователи.



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