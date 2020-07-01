Пензенец обнаружил в шаурме «острую» добавку

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Жителю Пензы в фаст-фуде попался строительный саморез.
Об этом он рассказал подписчикам новостной странички в сети «Инстаграмм».
«Всем любителям шаурмы посвящается», - подписал фото мужчина.
На снимках видно, что в месте с начинкой повар завернул и довольно крупный саморез. Мужчина уточнил, что шаурму он приобрел в ларьке на территории сетевого строительного магазина, расположенного вдоль трассы М5.
В комментариях к посту подписчики с юмором высказались об «острой» добавке.
«Ну рядом магазин строительный. Поэтому и шаурма со стройматериалом», «купи 10 шаурм, собери ладу», «это когда кончился острый соус», - высказались пользователи.
По вопросам качества продукции и предоставляемых услуг, граждане могут обратиться в областное управление Роспотребнадзора по телефону 55-26-06.