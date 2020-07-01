Ветеринарные лаборатории Пензенской области получили новые авто

Как сообщили в пресс-центре облправительства, ключи от машин получили представители ветстанций Сердобского и Мокшанского районов, а также Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных.

Отмечается, что вручение автомобилей — мероприятие в рамках подпрограммы развития ветеринарной службы региона. В этом году на развитие и оснащение ветслужбы направили три миллиона рублей из областного бюджета.