Covid-19. Стало известно, плазму каких пензенцев переливают зараженным

В Пензенской области активно применяется метод лечения коронавируса с помощью плазмы с антителами. О том, кто становится донором, рассказал министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Он подчеркнул, что такой метод лечения запрещено использовать с тяжелыми больными, которые находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего благодаря переливанию плазмы выздоровело уже более 30 пациентов.

«Донорами плазмы становятся, в основном, профессиональные доноры, которых мы обследуем, а те доноры, которые переболели инфекцией, в меньшей степени подходят. Профессиональные доноры приходят, мы их обследуем и видим, что они уже переболели Covid-19 в скрытой форме. И у них большое количество антител. Такая плазма наиболее подходит для лечения», - объяснил министр в интервью телеканала «Россия 24. Пенза».

Он добавил, что в регионе уже создали банк плазмы в центре крови. Александр Никишин уточнил, что для того, чтобы стать донором этого биоматериала, необходимо пройти обследование.

«Кто переболел коронавирусом с пневмонией, не могут стать донорами, а только, те, кто перенес заболевание в легкой и средней форме», - подчеркнул министр.

Напомним, стать донором можно в возрасте от 18 до 55 лет. Люди из группы риска и те, у кого есть противопоказания к данной процедуре, не допускаются.