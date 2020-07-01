Пензенских художников приглашают поучаствовать в стрит-арт фестивале

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, 7 июля по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в округе стартовал проект по развитию уличного искусства «ФормАRТ» (16+).

«Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити», - подчеркнули в пресс-центре.

Главная темой фестиваля стала ценность роли каждого человека и единство в борьбе с новой инфекцией COVID-19. Создавая свои граффити, художники подчеркнут важность работы медиков, волонтеров, сочувственного отношения граждан к пожилым людям и маломобильным членам общества, а также поделятся взглядом на жизнь в эпоху «постковида».

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные стрит-арт художники, так и любители в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на территории Приволжского федерального округа. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте Formartpfo.ru, прием заявок в отборочном этапе продлится до 7 августа. Судить конкурсантов будут федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

«Художники-финалисты смогут воплотить свои замыслы на стенах известных зданий в каждом регионе округа, а также будут претендовать на получение денежных грантов для дальнейшего развития творчества в размере от 50 до 100 тыс. рублей», - пояснили в пресс-центре.

Победителя фестиваля определят в октябре путем общественного голосования.