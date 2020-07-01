В каком возрасте пензячки выходят замуж? Статистика

В Пензастате рассказали о том, в каком возрасте жители региона узаконивают отношения со своей второй половинкой, а также сообщили статистику рождаемости детей.

В прошлом году в регионе образовалось 7 211 новых семей, что на 292 больше, чем в 2018-м.

Как показывает статистика, больше половины мужчин женились в возрасте от 25 до 35 лет. В 2019 году таких было 50,5%, а в 2018-м - 52,2%. В прошлом году доля мужчин, пожелавших обручиться со своей второй половиной по достижении 35 лет и старше достигла 28,3% (в 2018 году – 25,9%). Также снизилось число парней, которые женились в возрасте от 18 до 25 лет. В 2018 году их количество составило 21,9%, а в 2019 – 21,1%.

Наблюдается тенденция к увеличению и возраста невест. Так, число женщин от 35 лет и старше, которые узаконили отношения в прошлом году, достигло 23,8%, что больше на 2,8% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году больше всего невест было в возрасте от 25 до 35 лет (39,6%), а 36,1% девушек вышли замуж в возрасте от 18 до 25 лет.

В прошлом году в регионе в законном браке родились 8918 детей (86,4% от общего числа). 1362 малыша появились на свет в год регистрации брака родителей в 2019 году, 1 678 младенцев родились у пар, поженившихся в 2018-м, а 919 детей осчастливили семьи, которые зарегистрировали брак в 2017 году.

«Рождались дети и у пар с большим семейным стажем. Два ребенка стали «подарком от аиста» супругам к серебряной свадьбе, три малыша – к 26-летию совместной жизни», - сообщили в Пензастате.

Из 10 320 младенцев, родившихся в 2019 году, 4 086 – первенцы, 4 175 – вторые дети, 1 413 – третьи, 383 – четвертые, а 263 ребенка стали пятыми и более в своих семьях.