Инна Левченко рассказала дольщикам «Лукоморья» о решении их вопроса

Главный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко вечером 7 июля встретилась с дольщиками второй очереди «Лукоморья».

По ее словам, первая часть комплекса уже сдана, ее ввели в эксплуатацию 30 июня.

«Объявлен конкурс на строительство второй очереди. Прошли экспертизу, конкурс объявлен на достройку, мы надеемся завершить в этом году оставшиеся три подъезда», - сообщила она.

Работы контролирует Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской обалсти. Инна Левченко отметила, что финансирование достройки идет за счет федерального и областного бюджетов – 92% и 8% соответственно.

«Были вопросы с экспертизой. Но мы не переносим сроки, планируем сдать в этом году. Конкурс на достройку второй очереди был объявлен вчера. В течение 30 дней определится подрядчик и выйдет на объект», - сообщила главный жилищный инспектор.

Дольщики задали ряд уточняющих вопросов, отметив, что очень ждут завершения строительства.

Еще один проблемный объект, ЖК «На Стрельбищенской» планируют сдать в конце июля.

Большое интервью о том, как решается вопрос по недостроенным объектам дольщиков, можно прочитать здесь.