Инна Левченко рассказала дольщикам «Лукоморья» о решении их вопроса

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По ее словам, первая часть комплекса уже сдана, ее ввели в эксплуатацию 30 июня.
«Объявлен конкурс на строительство второй очереди. Прошли экспертизу, конкурс объявлен на достройку, мы надеемся завершить в этом году оставшиеся три подъезда», - сообщила она.
Работы контролирует Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пензенской обалсти. Инна Левченко отметила, что финансирование достройки идет за счет федерального и областного бюджетов – 92% и 8% соответственно.
«Были вопросы с экспертизой. Но мы не переносим сроки, планируем сдать в этом году. Конкурс на достройку второй очереди был объявлен вчера. В течение 30 дней определится подрядчик и выйдет на объект», - сообщила главный жилищный инспектор.
Дольщики задали ряд уточняющих вопросов, отметив, что очень ждут завершения строительства.
Еще один проблемный объект, ЖК «На Стрельбищенской» планируют сдать в конце июля.
Большое интервью о том, как решается вопрос по недостроенным объектам дольщиков, можно прочитать здесь.