В городе Заречный Пензенской области заложили «Капсулу Памяти»

Письмо в будущее написали в Заречном. Там на территории войсковой части Росгвардии состоялась торжественная церемония закладки «капсулы Памяти». Вскрыть ее должны ровно через 25 лет, в вековую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Мы свято верим, что память о наших предках будет сохраняться в сердцах наших потомков. И будет передаваться из поколения в поколение. Пусть наши дети никогда не испытают тех ужасов войны, с которыми пришлось столкнуться ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Пусть никогда не померкнет ценность подвига советского народа, победителя. И сегодня, обращаясь в будущее, мы говорим - будьте достойны памяти героев!» - сказал командир войсковой части ВНГ города Заречный Сергей Кошелев.

В письме, заложенном в капсулу, росгвардейцы обратились к военнослужащим 2045 года с призывом не забывать того, что совершил советский народ в 1945 году - разгромив врага и подарив тем самым жизни миллионам людей. Поверх капсулы установили памятную плиту с табличкой, на которой написано, что послание нужно вскрыть именно в год 100-летия Великой Победы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.