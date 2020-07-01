В городе Заречный Пензенской области заложили «Капсулу Памяти»

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«Мы свято верим, что память о наших предках будет сохраняться в сердцах наших потомков. И будет передаваться из поколения в поколение. Пусть наши дети никогда не испытают тех ужасов войны, с которыми пришлось столкнуться ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Пусть никогда не померкнет ценность подвига советского народа, победителя. И сегодня, обращаясь в будущее, мы говорим - будьте достойны памяти героев!» - сказал командир войсковой части ВНГ города Заречный Сергей Кошелев.
В письме, заложенном в капсулу, росгвардейцы обратились к военнослужащим 2045 года с призывом не забывать того, что совершил советский народ в 1945 году - разгромив врага и подарив тем самым жизни миллионам людей. Поверх капсулы установили памятную плиту с табличкой, на которой написано, что послание нужно вскрыть именно в год 100-летия Великой Победы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.