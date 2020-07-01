В Белинском районе запустили новую линию по производству сыров

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В результате было создано 30 дополнительных рабочих мест со средней оплатой в 36 тысяч рублей в месяц. В планах руководства - наладить производство шести тысяч тонн продукции ежегодно. После торжественной церемонии открытия объекта Ивану Белозерцеву устроили экскурсию по предприятию. Он пообщался с сотрудниками, ознакомился с тем, как идет процесс.
Компания по производству сыра исправно платит налоги в бюджет Пензенской области. Только в 2019 году в казну поступило более 50 миллионов рублей. Сырьем завод снабжают местные животноводческие хозяйства. Кстати, теперь потребность в молоке на этом предприятии возросла до 50 тысяч тонн в год, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.