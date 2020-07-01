В Белинском районе запустили новую линию по производству сыров

Свою продукцию сельхозпроизоводители поставляют на завод, который находится неподалеку. Накануне в запуске там новой линии по производству сыров принял участие губернатор. На месте старого предприятия немецкая компания провела масштабную реконструкцию. Объем инвестиций составил почти два миллиарда рублей. Проект реализовали при поддержке региональных властей.

В результате было создано 30 дополнительных рабочих мест со средней оплатой в 36 тысяч рублей в месяц. В планах руководства - наладить производство шести тысяч тонн продукции ежегодно. После торжественной церемонии открытия объекта Ивану Белозерцеву устроили экскурсию по предприятию. Он пообщался с сотрудниками, ознакомился с тем, как идет процесс.

Компания по производству сыра исправно платит налоги в бюджет Пензенской области. Только в 2019 году в казну поступило более 50 миллионов рублей. Сырьем завод снабжают местные животноводческие хозяйства. Кстати, теперь потребность в молоке на этом предприятии возросла до 50 тысяч тонн в год, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.