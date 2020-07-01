Лебедь, прилетевший в один из дворов Пачелмского района передан в зоопарк

История пока не завершена, но уже понятно, что она будет со счастливым концом. Лебедя, которого в июне обнаружили жители Пачелмского района на одном из подворий, передан на карантин в Пензенский зоопарк. Сейчас ему обеспечен должный уход, а за состоянием наблюдают специалисты.

Показывать свой характер лебедь-шипун начал сразу. Чирейкины, на подворье которых он приземлился, были удивлены появлению такого незваного гостя. В беде пернатого решили не бросать.

В селе Белынь Пачелмского района местные жители лебедей никогда не видели. Это не удивительно, ведь на территории всего региона только порядка ста таких особей. Их можно встретить в нескольких районах - Кузнецком, Башмаковском, Сердобском. О необычной находке Чирейкины сообщили в региональный минлесхоз, чтобы специалисты забрали птицу.

«У нас в области гнездятся от четырех до шести пар. И вот наши граждане со всей ответственностью и подошли к этому вопросу - кормили и поили. Если бы они утаили лебедя, то за это существует административная и уголовная ответственность. Лебеди находятся в «Красной книге»», - пояснил заместитель начальника охотуправления министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Сергей Климов.

Сейчас лебедь шипит уже на сотрудников пензенского зоопарка, которые за ним наблюдают. В вольере он будет содержаться, пока полностью не окрепнет. Рентген крыльев и лап показал - кости целы. Одна из версий, почему дикая птица прилетела к людям - сильный июньский град, который мог нанести ей ушибы.

«Перед тем, как поставить птицу на карантин, ее взвесили - она весила 7 кг и 200 гр. Сейчас птица ест нормально, рацион приблизили к естественному: добавили ряску, моллюсков, зелень корма. Взвешиваем ее ежедневно», - рассказал заместитель директора по зоологической и ветеринарной части Пензенского зоопарка Андрей Солодков.

Выпустить на волю лебедя-шипуна намерены ближе к осени. Пока невозможно определить пол пернатого красавца - это молодая особь. Сформировать пару птица сможет только следующей весной, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.