Губернатор Пензенской области посетил одно из предприятий Белинского района

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Один из передовиков региона в сфере растениеводства, решил поля, с которых убрали люпин, засеять озимой пшеницей. Это своеобразный эксперимент, цель которого - сэкономить на закупке удобрений.
Урожайность в этом сезоне ожидается высокая. В чем губернатору дали убедиться, показав поля, плотно засеянные пшеницей. На одном гектаре в среднем растет семь миллионов колосьев.
Кроме работы в полях в этом хозяйстве с недавних занялись разведением крупного рогатого скота. Здесь хотят производить высококачественное, экологически чистое молоко. Поголовье коров растет, что требует строительства новых современных телятников. Также началась стройка доильно-молочного комплекса.
«В 2020 году было закуплено оборудование для охлаждения из Бельгии. Оно уже прибыло. Еще был заказан доильный зал из Израиля», - рассказал технолог хозяйства Алексей Гамаюнов.
Прирост надоев молока стал возможен как благодаря увеличению количества коров, так и улучшенным условиям их содержания. Конструкция телятников такова, что животные чувствуют себя свободно, а сбивать их аппетит жаре не дает система кондиционирования.
Развиваться аграрному объединению помогают региональные власти. В 2019 году размер оказанной государством поддержки этом предприятию составил семь миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.