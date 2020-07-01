Губернатор Пензенской области посетил одно из предприятий Белинского района

Эксперимент ценой в миллионы. На одном из Белинских сельхозпредприятий планируют постепенно перейти от закупки удобрений к производству собственных. А параллельно с этим повышают производственные мощности в сфере животноводства, строя новый доильно-молочный цех. В заботы аграриев погрузился губернатор Иван Белозерцев в рамках своей поездки в район.

Один из передовиков региона в сфере растениеводства, решил поля, с которых убрали люпин, засеять озимой пшеницей. Это своеобразный эксперимент, цель которого - сэкономить на закупке удобрений.

Урожайность в этом сезоне ожидается высокая. В чем губернатору дали убедиться, показав поля, плотно засеянные пшеницей. На одном гектаре в среднем растет семь миллионов колосьев.

Кроме работы в полях в этом хозяйстве с недавних занялись разведением крупного рогатого скота. Здесь хотят производить высококачественное, экологически чистое молоко. Поголовье коров растет, что требует строительства новых современных телятников. Также началась стройка доильно-молочного комплекса.

«В 2020 году было закуплено оборудование для охлаждения из Бельгии. Оно уже прибыло. Еще был заказан доильный зал из Израиля», - рассказал технолог хозяйства Алексей Гамаюнов.

Прирост надоев молока стал возможен как благодаря увеличению количества коров, так и улучшенным условиям их содержания. Конструкция телятников такова, что животные чувствуют себя свободно, а сбивать их аппетит жаре не дает система кондиционирования.

Развиваться аграрному объединению помогают региональные власти. В 2019 году размер оказанной государством поддержки этом предприятию составил семь миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.