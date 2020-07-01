В Пензенские ветеринарные службы поступили три машины-крематора

Пензенская ветеринарная служба теперь будет работать еще эффективнее - в ее автопарке появились три новых машины марки «УАЗ».

Это уже не первое обновление парка машин в рамках региональной программы «Развитие ветеринарной службы». К настоящему моменту заменено 70% транспортных средств, среди которых есть дезинфецирующие установки и даже крематоры.

«Крематор сделан на базе машины ГАЗ-53. Там установлена огромная печь. Это позволяет в любой момент поехать куда угодно и утилизировать на месте», - пояснил начальник управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов.

Расширение возможностей ветеринаров необходимо - в последнее время в регионе активно развивается животноводство. Поэтому руководством области ведется работа и по решению кадровых проблем ведомства. Сейчас в 27 районных учреждениях трудятся почти 800 специалистов.

«Пополняя ветеринарную службу молодыми кадрами, мы пришли к тому, что на базе аграрного университета в 2017 году открылась специальность, которая позволяет заключить контракт с ветеринарной службой», - отметил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Все три автомобиля уже распределены. Один отправится в Мокшан, второй - в Сердобск, третий останется в Пензе. Предпринимаемые меры показывают свою эффективность. Так, в 2019 году не было допущено ни одной вспышки опасных болезней животных, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.