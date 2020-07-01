Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 8 июля поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

«В этот торжественный день православная церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, которые издавна почитаются на Руси как покровители влюбленных, защитники домашнего очага, олицетворение милосердия, благочестия и любви.

В Сурском крае многое делается для дальнейшего укрепления института семьи и брака, действенной поддержки материнства и детства, ведь веками формировавшиеся добрые традиции крепкой и дружной семьи должны бережно храниться и приумножаться, передаваться по наследству последующим поколениям.

Уверен, что для каждого из нас этот праздничный день станет хорошим поводом уделить еще больше внимания родным и близким, окружить их теплом и заботой», - сказал губернатор.

Он пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, взаимопонимания, мира и согласия, удачи во всех делах и начинаниях, много светлых, радостных дней и исполнения самых заветных желаний.