Медики назвали места с повышенным риском заражения Covid-19

Несмотря на ослабление введенных из-за распространения коронавируса ограничений и открытия общественных пространств для посещения, риск заразиться все еще велик.

Вирусологи и иммунологи перечислили места, где риск заражения Covid-19 наиболее высок. На первом месте оказались помещения с плохой вентиляцией.

«Важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство», — подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вторую строчку рейтинга заняли очереди, общественный транспорт в час пик и прочие места, где люди близко общаются долгое время, сообщают «Известия».

«На мой взгляд, наиболее опасным может быть общественный транспорт в час пик. Также угрозу представляют магазины и аптеки у дома, в которых скапливаются очереди», — сказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

Замыкают первую тройку бары, рестораны и караоке-клубы. Стоит быть особо осторожными также при посещении стоматолога, на стадионах, в кальянных и даже в храмах.

Эксперты отметили, что ситуация усугубляется тем, что после ослабления ограничений люди расслабились, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.