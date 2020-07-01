Пензенец сбил студентку на глазах у полицейских и уехал

36-летнего жителя Пензы осудили за то, что он сбил девушку и скрылся.

Установлено, что вечером 28 декабря прошлого года мужчина ехал пьяным на автомобиле Opel P-J Astra по ул. Суворова. Проигнорировав красный сигнал светофора, он выехал на пешеходный переход и сбил студентку. Однако помощь пострадавшей водитель не оказал и поспешил скрыться.

Свидетелями случившегося стали сотрудники ГИБДД, которые в это время стояли в потоке машин. Они задержали нарушителя. Пензенец признал свою вину и частично возместил девушке моральный вред в размере 210 тыс. рублей. Ему назначили три года колонии-поселения с лишением прав на два с половиной года.

«Гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с подсудимого 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.